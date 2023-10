Lena Lautwein leidet an MS, oder genauer: am Uthoff Phänomen. Bei Hitze verschlimmern sich die bei ihr bereits bestehenden Symptome. Das hat zur Folge, dass die 32-jährige an heißen Tagen ihre Hände kaum benutzen kann, am Stock gehen muss und extrem erschöpft ist. Wenn die Sommertage über 30 Grad heiß werden, verlässt sie ihre kühle Wohnung am liebsten gar nicht mehr.