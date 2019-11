planet e.: Kälte, Kühlung, Klimaschutz

Die Kältetechnik allein in Deutschland frisst 16 Prozent der gesamten erzeugten Elektroenergie. Ohne Kältetechnik funktioniert unser Alltag nicht. Ein Kühlschrank steht selbstverständlich in fast jedem Haushalt, oft noch eine Tiefkühltruhe. Sie gegen moderne A++-Geräte auszutauschen, bringt den Strombedarf deutlich nach unten. Und das trägt zum Klimaschutz bei, jedenfalls so lange, bis es 100 Prozent Ökostrom gibt.



Noch mehr Potenzial steckt in den Kältemaschinen der Industrie. Dabei geht es nicht unbedingt um Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Viele industrielle Prozesse benötigen ein stabiles Temperaturniveau, wie zum Beispiel das Einlöten von elektronischen Bauteilen bei exakt 15 Grad Celsius. Um dieses Temperaturniveau stabil zu halten, werden Kältemaschinen benötigt.



Moderne, intelligent geplante Kälteanlagen können den Stromverbrauch und damit die CO2-Belastung maßgeblich verringern. Statt klimaschädlicher fluorierter Treibhausgase, sogenannter F-Gase, dient in neuesten Kältemaschinen Wasser als Kältemittel. Es ist CO2-neutral und heizt somit bei einer Leckage den Treibhauseffekt nicht an. Im Zusammenspiel mit Wind- und Solarenergie können Kältemaschinen mit gerade überschüssigem Ökostrom Eis herstellen und spezielle Speicher mit dieser Kälte aufladen. Bei Bedarf kann die Kälte dann abgerufen werden. So werden Kältemaschinen ein wichtiger Bestandteil der Energiewende, weil sie die Energie aus der Elektrizität speichern können.



"planet e." hat sich auf die Reise in das Reich der Kälte begeben und untersucht, welches Klimaschutzpotenzial in der Verbesserung der Kältemaschinen steckt.