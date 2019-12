Seit 2019 untersuchen Wissenschaftler in Davos am SLF, dem "Institut für Schnee- und Lawinenforschung", wie sich die Häufigkeit und die Art von Lawinen durch den Klimawandel verändern. Obwohl die Forschung erst begonnen hat, gehen sie davon aus, dass sich die Folgen der Klimaveränderungen stark auf Lawinen auswirken. Schwere Schneestürme und längere Schönwetterperioden lassen die Schneedecke fragiler und brüchiger werden. Und das kann fatale Folgen haben.



Auch Experten des Lawinenwarndienstes in Tirol sehen das Risiko. Vor allem eine Lawinenart, die Gleitschneelawine, ist eine Gefahr, die früher nur zur Schneeschmelze aufgetreten ist, jetzt aber die Experten den kompletten Winter über begleitet. Es ist eine Lawine, die keine Schwachschicht hat. Sie löst sich einfach vom Boden, manchmal völlig ohne Vorzeichen. Und das ist extrem gefährlich.



Deshalb ist die Eigenverantwortung so wichtig. Neben dem Spaß auf der Piste stehen Wintersportler in der Pflicht, auch die Sicherheit zu beachten, um ihr Leben und das anderer zu schützen. Trainer in Lawinencamps bereiten Freizeitsportler auf die Gefahr Lawine vor und üben den Ernstfall. Denn ist man verschüttet, sind Bergretter und Notärzte oftmals nicht rechtzeitig am Einsatzort – die Kameradenrettung ist daher entscheidend. 15 Minuten haben die Retter Zeit, danach sinkt die Überlebenschance rapide. Leichtsinn hat der Berg noch nie verziehen.



Doch was kann man sonst noch tun? Wie sehen die Schutzmaßnahmen aus? Nicht für den Sportler, aber für gefährdete Ortschaften am Berg sind nicht nur Fangnetze am Hang installiert, in den Alpen werden immer mehr Schutzwälder aufgeforstet. Sie können zwar nicht immer Lawinen völlig aufhalten, zumindest aber abbremsen. Und das ist für die Bewohner außerordentlich wichtig.



"planet. e" ist in den Deutschen, Schweizer und Österreichischen Alpen unterwegs, um herauszufinden, ob das ohnehin lebensbedrohliche Risiko Lawine durch den Klimawandel erhöht wird und ob in Zukunft mit mehr Unfallopfern gerechnet werden muss.