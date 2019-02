planet e.: Schäfer in Not - Ein Traditionsberuf vor dem Ende

Die Schäfer fordern deshalb mehr finanzielle Hilfe vom Bund. Bislang ohne Erfolg. In Deutschland gibt es gegenwärtig 950 gewerbsmäßige Schäfereien. Mit sinkender Tendenz. Dabei gibt es keinen Zweig der Landwirtschaft, bei dem Tierwohl, Naturschutz und Produktion so eng miteinander verbunden sind. Die Tiere verbringen ihr Leben in Freiheit und folgen dem Rhythmus der Jahreszeiten.

Gepflegt von ihren Hirten, die sie zu immer neuen Weideplätzen führen. Für die Schäfer wird es auch immer schwieriger, neue Flächen zu finden, weil immer mehr Land unter Beton verschwindet.



Fast alle europäischen Länder fördern ihre Schäfer, nur Deutschland klinkt sich aus. Dabei gehört die Wanderschäferei zu den ältesten Weideformen Mitteleuropas und war jahrhundertelang der effektivste mobile Biotopverbund in unserer Kulturlandschaft. Sie trug nicht nur zum Artentausch zwischen den Schafweiden bei, sondern auch zwischen allen beweideten Lebensräumen, wie Äcker und Ackerbrachen. Viele Pflanzensamen werden im Fell der umherziehenden Schafe verbreitet. Die Schäferei fungierte als Dienstleister für Natur und Landwirtschaft.



Schäfer war einmal ein wichtiger Beruf, die Wolle der Schafe ein Exportschlager. Heute will die Wolle kaum noch jemand haben. Synthetische Stoffe und die Konkurrenz aus Fernost haben die heimische Wolle verdrängt. Das gilt auch für das Fleisch der Lämmer. Der Markt bei uns wird von günstigen Importen aus Neuseeland beherrscht. "planet e." zieht mit Wanderschäfern durch unterschiedliche Landschaften und zeigt deren Probleme. Dabei wird auch deutlich, was Schafe und Schäfer für die Natur in Deutschland leisten.