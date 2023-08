Wem die Anschaffung eines Solarkraftwerks nicht nachhaltig genug ist, der kann sich auch ein System aus recycelten Solarmodulen holen. Denn auch wenn ein Balkonkraftwerk in der Regel nach zwei Jahren die Energie generiert hat, die es für die Herstellung benötigt, muss man darüber nachdenken, was mit alten Solarmodulen passiert. Denn die deutsche Umwelthilfe schätzt, dass bis zum Jahr 2030 eine Million Tonnen Solarmüll entstehen. Zur Einordnung: Der gesamte jährliche Elektroschrott in Deutschland beläuft sich zusammen auch auf etwa eine Million Tonnen. Das Problem mit den Solarmodulen: ältere Paneele sind nicht mehr so leistungsstark wie die neueren Module. Dadurch werden sie in den großen Solarparks ausgetauscht, obwohl sie noch voll funktionsfähig sind. Auch das Reparieren bei fehlerhaften Modulen lohnt sich nicht, da die einzelnen Solarpaneele mittlerweile sehr billig sind. Welche nachhaltigen Lösungen gibt es für die Entsorgung? Ein Hamburger Entsorgungsunternehmen hat eine Lösung.