In Deutschland wissen nur wenige Menschen, wo genau die kostbaren Pilze zu finden sind. Ganz im Gegensatz zu unseren Nachbarn in Europa: In Spanien, Italien und Frankreich sind Trüffel ein Kulturgut. Das Sammeln – meist mit Lizenzen – ist fast ein Volkssport, Trüffelanbau und -handel sind ein gutes Geschäft. In einigen Regionen säumen ganze Trüffel-Plantagen die Straßen. Aus solchen Ländern stammen viele der Trüffel, die wir in Deutschland für unsere Pasta kaufen.