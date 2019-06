Dreharbeiten zur Doku "Volle Fahrt aufs Abstellgleis"

Doku | planet e. - Grenzbahnhof am Brenner (4/11)

Einheitliche Systeme für den Schienengüterverkehr gibt in Europa nicht: Lokführerausbildung, Stromnetze und gesetzliche Regelungen sind in jedem Land anders. Auch eine einheitliche Amtssprache fehlt. All das macht die Arbeit im europäischen Schienengüterverkehr schwierig.