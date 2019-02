Bedeutung der Wälder

Doku | planet e. - Erholung und Lebensqualität (5/5)

Das besondere Klima und die Ruhe locken Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer in den Wald. Für viele von ihnen leistet der Wald einen erheblichen Beitrag zur Lebensqualität. Gerade in dicht besiedelten Regionen sind Wälder nicht nur ein wirtschaftliches Gut, sondern auch wichtige Rückzugs- und Erholungsgebiete für die Menschen. Viele Städter zieht es an den Wochenenden und am Feierabend in den Wald. Sie genießen die reine Luft, für welche die Pflanzen sorgen: Die Bäume filtern Staubteilchen aus der Luft und produzieren Sauerstoff. Ätherische Öle und eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit unterstützen das angenehme Klima. Natur- und Nationalparks weltweit locken mit ungewöhnlichen Landschaften, Tieren und Pflanzen und wecken die Abenteuerlust ihrer Besucher.