Nordische Wälder

Doku | planet e. - Gefährdung (3/4)

Die Urwälder im hohen Norden sind ein gefragtes Wirtschaftsgut. Der größte Teil der des Holzes wird zur Herstellung von Papier und Zellstoff genutzt. Dabei wird oft Kahlschlag betrieben, besonders in Russland, aber auch in Kanada und Alaska. Mit katastrophalen Folgen: In dem widrigen Klima wächst der Wald nur sehr langsam nach, wenn überhaupt. Wertvoller Lebensraum geht verloren, und für manche Tiere bilden die öden Schneisen unüberwindbare Barrieren. Ein weiteres Problem ist das Feuer. Zwar sind natürliche Brände ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Denn die Asche bringt Nährstoffe in den Boden und macht so ein neues Pflanzenwachstum möglich. Doch heute brennt viel häufiger, denn viele Brände werden durch Menschen verursacht. Jährlich werden so zehntausende Quadratkilometer borealer Wald zerstört. Aus den Torfböden entweicht Kohlendioxid und heizt das Klima an.