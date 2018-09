Abenteuer Neuseeland - Teil 2

Julius von Haast- Naturforscher



Keiner erforscht so hartnäckig und so begeistert die verborgenen Schätze Neuseelands wie Julius von Haast. Er ist der "Man of Moa", der Entdecker des ausgestorbenen Riesenvogels Moa. Der mutige und ausdauernde Haast ist nicht nur ein Experte in Geologie, sondern auch eine führende Gestalt in der noch jungen akademischen Welt Neuseelands. Seine Schriften über die Geologie und Landschaften sind exakt und detailliert. Dabei entstehen seine Reiseberichte teilweise unter schwierigsten Bedingungen: auf eisigen Berggipfeln, im Buschland oder in der triefenden Nässe der Westküstenwälder. Durch ihre lebhafte Darstellung schildern sie sehr treffend die Großartigkeit der Natur Neuseelands. Der Ausnahmeforscher Haast war von dieser Doppelinsel am anderen Ende der Welt begeistert, erkundete das Land mit allen Fasern seiner Sinne und seines Intellekts.



Beauftragt nach Auswanderungsmöglichkeiten für Deutsche zu forschen, betritt Julius von Haast am 21. Dezember 1858 neuseeländischen Boden. Schon kurze Zeit später erkundet Haast mit dem österreichischen Geologen Ferdinand von Hochstetter die Nordinsel. Die Forscher streifen durch eine Welt, in der alles neu ist: Tiere, Pflanzen und die Maori. Ihre Kultur, Sprache und Lebensart übt eine große Faszination auf die Europäer aus.



Ein Jahr später setzen beide zur Südinsel über. In der Provinz Nelson gehen sie Hinweisen auf Gold-, Kohle- und Kupferquellen nach. Was die beiden Forscher in den wenigen Monaten an Wissen zusammentragen, geht jedoch weit über bloße Entdeckung hinaus. Sie studieren Relikte der Moas, das Leben der Kiwis. Riesige Mengen unbekannter Tiere und Pflanzen werden erfasst, Sammlungen von Gesteinen, Mineralien und Fossilien angelegt.



Nach Abreise Hochstetters startet Haast seine erste eigene Expedition. Er will die fast undurchdringlichen Bergwälder von Nelson an der Westküste erkunden. Die Provinzregierung dagegen verlangt, dass Haast Rohstoffquellen findet, Holzvorkommen abschätzt und Wege durch die bergige Wildnis auskundschaftet. Bei ununterbrochenem Starkregen durchquert Haast reißende Wildbäche, kämpft sich durch das Dickicht aus messerscharfen Blättern, lässt sich am Tag von Sandfliegen malträtieren und nachts von Moskitos. Doch nicht zuletzt durch seine mitreißende Art ist diese Expedition ein voller Erfolg: Haast bestätigt die legendären Kohlevorkommen am Grey River, deren vier Meter dicke Ader sich bis an die Erdoberfläche zieht. Ein großer Forscherdrang packt Haast. Lediglich die Küstenregionen sind gut erforscht, weite Teile des unzugänglichen Inlands noch "weiße Flecken".



Mit seinem nächsten Auftrag 1861 macht sich Haast endgültig einen Namen als überaus fähiger Geologe. Er soll die Provinz Canterbury erkunden und nach Mineralien suchen. Und nach Gebirgspässen, damit die Siedler die Neuseeländischen Alpen durchqueren können. Die hohen Berge schieben sich wie eine unüberwindliche Mauer zwischen die flachen Regionen im Osten und die schmale Küstenregion im Westen. Der erste Versuch, einen Tunnel durch das Gebirge zwischen Lyttelton und Christchurch zu treiben, ist gescheitert. Das Gestein ist zu hart. Haast untersuchte die Abfolge von Lavaströmen und alten Kraterwänden. Sein Bericht sorgt dafür, dass der Tunnelbau erfolgreich zu Ende gebracht wird. Endlich erhält er einen Titel: Er wird zum Provinzial-Geologen von Canterbury ernannt und nimmt die britische Staatsbürgerschaft an.



Seine nächste Expedition führt ins Zentrum der Südalpen zur Quellregion des Waitaki. Danach erkundete er die Gletschergebiete des Distrikts Tasman. Binnen vier Monate benannte er zahlreiche, teilweise von ihm bestiegene Hauptgipfel, Gletscher und Flüsse. Erkundungstour folgte nun auf Erkundungstour.



Anfang 1862 beginnt die Expedition in die Region des Mount Cook. Die Suche nach Goldadern bleibt erfolglos. Im Dezember folgt die Makarore-Expedition. Haast gelingt unter großen Strapazen der Durchbruch zur Westküste. Mit schwelgerischen Worten voller Naturromantik beschreibt Haast einige Monate später in seinem Bericht an die Provinzialregierung die Naturschönheiten, die er entdeckt hat. Doch einigen Politikern reicht das nicht. Sie wollen praktische Ergebnisse: Goldadern und andere Bodenschätze. Sie zweifeln, ob der Deutsche sein Geld wert ist, ob er seinen Beitrag zur Entwicklung Neuseelands wirklich leistet. Es ist für Haast eine schmerzliche Erfahrung, dass auch in Neuseeland die reine Wissenschaft bei weitem nicht von allen als eine lohnende Investition angesehen wird.



Wohl auch wegen des politischen Drucks macht sich Haast noch im Jahr 1862 erneut auf. Diesmal in die südlichen Regionen Canterburys an der Grenze zu Otago. Er will herausfinden, ob sich die Goldadern vielleicht bis Canterbury ziehen. Außerdem haben ihn Maori von einem Pass hinter dem Wanaka-See erzählt, über den man die Westküste erreichen könne. So ein Pass wäre ein gewaltiger Schritt vorwärts zur Erschließung des Landes.



Überraschend stellt sich heraus, dass es relativ einfach ist, den Makarore bis zu seiner Quelle zu folgen. Nur 40 Kilometer den Fluss hinauf, bis sie zu einer Stelle kommen, in der das Wasser auf einmal nach Norden fließt: Die Wasserscheide ist erreicht. Der Pass liegt nur 220 Meter über dem Wanaka-See, umgeben von Gletscherregionen. Der Pass trägt heute den Namen "Haast Pass".



1865 bricht der Forscher erneut in die Alpen Neuseelands auf. Sein Auftrag: die neu entdeckten Goldfelder im Westland zu untersuchen. Haasts Forschergroßtat besteht diesmal darin, einen riesigen Gletscher zu erkunden. Damals ist er noch drei Kilometer länger und reicht fast auf Meeresniveau herunter. Haast benennt den Eisriesen nach dem Monarchen Österreichs "Franz-Joseph-Gletscher".



1866 schließlich macht Haast sensationelle Funde: Er gräbt Knochen des Moa und des harpagornis moorei, eines Riesenadlers, aus, der später nach ihm "Haast-Adler" geannt wird. Daraufhin wird er "Fellow" der Royal Society und 1869 Direktor des Canterbury Museum. In den folgenden Jahren engagiert er sich hauptsächlich für den wissenschaftlichen Nachwuchs, begibt sich nur noch auf kleine Expeditionen.



Die 1880er halten für Haast noch zwei Höhepunkte bereit: Adelstitel und wissenschaftlicher Ritterschlag. 1885 wird er zum Kommissionsmitglied ernannt, für Neuseelands Beitrag zur "Colonial and Indian Exhibition" in London. Der Aufenthalt in Europa 1886 wird ein großer Erfolg. Aus "Haast" wird "von Haast": Der österreichische Kaiser erhebt ihn in den Adelstand. In Großbritannien erhält er die Ehrendoktorwürde der Universität Cambridge. Nach Rückkehr von seiner Europareise stirbt Haast überraschend am 16. August 1885. Zu seiner Beerdigung kommen mehr als 1000 Menschen, darunter höchste Vertreter der Regierung.



Der deutsche Forscher hat nicht nur viele geologische Reichtümer Neuseelands entdeckt, sondern den Menschen vor allem die Augen für den weitaus kostbareren Schatz - ihre grandiose Naturlandschaften - geöffnet.



