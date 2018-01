Ägypten (4/4): Das Geheimnis des ewigen Lebens

90 Jahre ist Ramses geworden, ein biblisches Alter in einer Zeit, in der die Menschen meist nicht einmal halb so alt werden. 66 Jahre lang hat er regiert - Generationen von Ägyptern kennen nur ihn als Pharao. Als "Ramses der Große" wird er in die Geschichte eingehen. Seine Herrschaft gilt als Höhepunkt der Pharaonenzeit. Bis heute zählt er zu den bedeutendsten Königen im Land am Nil. Niemand hat mehr gebaut und das Antlitz Ägyptens stärker geprägt: von den Felstempeln in Abu Simbel bis zu den gewaltigen Säulenhallen in Theben.