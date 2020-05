Wie ein Raumschiff liegt die Neumayer-Station III im ewigen Eis. Etwa 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) leben und arbeiten im antarktischen Sommer hier. Manches erinnert tatsächlich an den Aufenthalt in einer Raumstation: Aufwendige Technik, komplizierte Logistik, und nur für begrenzte Zeit können die Forscher nach draußen. Die Antarktisstation wurde 2009 in Betrieb genommen und soll bis mindestens 2035 für die Forschung genutzt werden. Während die Vorgängerstationen im Treibschnee versanken, trotzt Neumayer III durch ihr Konstruktionsprinzip der natürlichen Eisbewegung und dem Schneezutrag von außen: Die Forschungsstation steht auf 16 hydraulischen Stelzen. Mit ihnen lässt sich die 5.000 Quadratmeter große und 2.300 Tonnen schwere Station immer wieder anheben – in den letzten elf Jahren um insgesamt 20 Meter.



Während des antarktischen Winters werden die Forscher selbst zum Forschungsobjekt. Dann lebt ein Team von neun Überwinterern 14 Monate lang von der Außenwelt abgeschnitten auf der Neumayer-Station. Monatelang gibt es kein Sonnenlicht. Die Auswirkungen der Isolation geben womöglich Aufschluss darüber, was Astronauten bei zukünftigen Weltraummissionen erwartet. Und noch ein Projekt ist für künftige Raumfahrer von Interesse: Wie lässt sich eine vitaminreiche Nahrungsversorgung auf engstem Raum ohne Erde und natürliches Sonnenlicht gewährleisten? Im Forschungscontainer Eden ISS, einem mobilen Hightech-Gewächshaus, wird getestet, welche Erträge sich mit Indoor-Pflanzenzucht erzielen lassen und was sich auch für den Landbau auf der Erde daraus lernen lässt.

Bildquelle: ZDF/Oliver Roetz