Antonio Vivaldi - Meister der Vier Jahreszeiten

1678 Geburt am 4. März in Venedig

1703 Vivaldi empfängt die Priesterweihe und nimmt eine Stellung am Ospedale della Pietà an, eines der vier von Nonnen geführten Waisenhäuser in Venedig.

Seine angeborene Krankheit, eine „Enge in der Brust“, wie er selbst es nennt, zwingt ihn später dazu, das Lesen der Messe aufzugeben. Vermutlich leidet er an Asthma.

1713 Vivaldis erste Inszenierung, die Oper „Orlando Furioso“, eine Ritter-Romanze, die zur Zeit Karls des Großen spielt, feiert am 9. November Premiere. Sein Debüt erntet frenetischen Applaus, dem Quereinsteiger gelingt ein grandioser Erfolg.

1718 Wechsel nach Mantua als Intendant und Opernkomponist. Mantua entzündet in Vivaldi ein Feuerwerk an Schaffenskraft. Hier entstehen erste Ideen für seine berühmteste Komposition: die „Vier Jahreszeiten“.

1726 Rückkehr nach Venedig als musikalischer Leiter des Teatro Sant’Angelo.

Um 1730 Ein Wandel des Musikgeschmacks setzt ein. Vivaldis Kompositionen sprechen das venezianische Publikum immer weniger an.

1740 Vivaldi hat Schulden angehäuft und keine Engagements mehr. Im Mai beschließt er, alle Brücken hinter sich abzubrechen. Umzug nach Wien

1741 Tod am 28. Juli in Wien, laut Todesanzeige an "innerem Brand":