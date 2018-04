Doku | Terra X - Savonarola (3/12)

Savonarola möchte ein gottergebenes Leben durchsetzen und wird dabei immer radikaler. Er greift jeden Luxus an und reißt schließlich in Florenz die Herrschaft an sich. Das alles liegt bei Luthers Aufenthalt in Florenz erst wenige Jahre zurück. Savonarola hat nicht nur die Verkommenheit der Menschen, sondern auch die zahlreichen Missstände in der Kirche angeprangert – das interessiert Martin Luther. Der junge Mönch aus Deutschland hört die Geschichte des Rebellen im Augustinerkloster von Florenz.