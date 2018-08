Pierolapithecus, Toumai und die Strapazen am Set

Doku | Terra X - Pierolapithecus im Schlafnest (1/8)

Die meisten Säugetiere schlafen nur für ein paar Minuten ohne Unterbrechung. Nicht so Pierolapithecus. Was das Schlafen angeht, war dieser Primat ein Revolutionär. Schlafnester sorgen dafür, dass der Schlafende nicht so leicht vom Baum fällt. Forscher glauben, dass ein erholsamer Schlaf wichtig für die Hirnentwicklung des Menschen und seiner nächsten Verwandten war.