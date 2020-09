Doku | Terra X - Meeresspiegel (8/13)

Nicht nur in Asien, weltweit sind viele Menschen vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht und könnten bis zum Ende des Jahrhunderts ihre Heimat verlieren. In Europa rechnet man mit 50 Millionen bedrohten Menschen und in Afrika mit 56 Millionen. In Latein- und Nordamerika sind insgesamt 53 Millionen Menschen vom Anstieg bedroht. In Ozeanien sind es neun Millionen.