Brahmaputra - Wasser vom Himalaya

Der Brahmaputra ist ein Gigant, noch immer geheimnisvoll und weitgehend unbekannt. Erst seit hundert Jahren weiß man, dass sein Oberlauf in Tibet und sein Mittellauf in Indien ein und derselbe Fluss sind. Lange wurde seine Quelle am heiligen Berg Kailash vermutet, erst seit 2011 ist der See unter dem Angsi-Gletscher als Ursprung des Flusses wissenschaftlich bestätigt.