Das Diesel-Rätsel

Doch den Ingenieur plagen immer mehr finanzielle Probleme. Obwohl sich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs ankündigt, bereitet Diesel ein geschäftliches Treffen im Konkurrenzland Großbritannien vor. Am 29. September 1913 geht er an Bord des Postdampfers Dresden, um später in London an einem Treffen zur Einweihung einer neuen Fabrik für Dieselmotoren teilzunehmen. Er scheint guter Laune zu sein, wird aber, nachdem er abends in seine Kabine gegangen ist, nie wieder gesehen.