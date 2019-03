Das unsichtbare Netz

In London treibt der Forscher seine Experimente zunächst an Land weiter und versucht, immer weitere Distanzen zu überbrücken - inspiriert von Versuchen des deutschen Physikers Heinrich Hertz zur Übertragung der elektromagnetischen Wellen. Schließlich gelingt es ihm, mit einem Sender und einem Empfänger Signale über mehrere hundert Meter zu übermitteln. 1897 erhält er dann endlich das langersehnte Patent in London: Ihm wird die Priorität an der "drahtlosen Übermittlung elektrischer Impulse" eingeräumt. Ein Meilenstein in seiner Karriere.