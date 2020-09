Der beste Platz für Weltraumspäher

Mit dem außergewöhnlichen Hightech-Teleskop sind nicht nur viele faszinierende Bilder von Sonnensystemen, Galaxien, Sternhaufen und Sternnebeln entstanden. Es half den Forschern in den letzten Jahren auch viele Rätsel im Universum zu entschlüsseln, zum Beispiel das der Schwarzen Löcher. Dank der Beobachtungen in der Atacama wissen wir heute, dass sie viel häufiger sind als noch vor Kurzem gedacht. Ein Schwarzes Loch entsteht, wenn ein massereicher Stern stirbt: Er explodiert in einer Supernova und schießt Materie ins All. Dann stürzt er in sich zusammen und saugt alles in sich hinein, was in seine Nähe gerät. Sogar das Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, konnten die Forscher mit dem gigantischen Fernrohr in der chilenischen Wüste als Erste nachweisen.