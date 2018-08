Der große Bluff

Und auch der Bluff des Ungarn Victor Lustig ist filmreif: Lustig verkaufte 1925 den Eiffelturm an einen Pariser Schrotthändler. Gezielt suchte er sich seine Opfer aus, schmeichelte sich ein, hörte ihnen zu – bis sie ihm vertrauten. Es gehört zum Wesen des Meisterbetrugs, dass die Opfer den Betrüger meist nicht anzeigten - denn all das war ihnen hinterher so peinlich. Das Wahrzeichen von Paris als Alteisen zu verkaufen, das gelang nur dem charmanten, einfühlsamen Lustig. "Terra X" begibt sich auf die Spur des schillernden Betrugskünstlers, der auch durch seine "Zehn Gebote für den Meisterbetrüger" in einschlägigen Kreisen bekannt ist. Die "Zehn Gebote ..." wurden in seinem Nachlass gefunden und stammen wohl aus seiner Feder.