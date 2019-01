Der Limes (2/2)

Wieder aufgebauter Abschnitt des Limes

Quelle: ZDF

Fragen, die heute gar nicht einfach zu beantworten sind, da das einst mächtigste Bauwerk Europas an vielen Stellen oberirdisch unsichtbar geworden ist. Mit Hightech gehen Limes-Forscher auf die Suche. Ein Infrarot-Laserscanner unter einem Helikopter soll das Bodenprofil am Raetischen Limes zentimetergenau abtasten. Der Trick: Der Scanner "sieht" durch Bäume, Büsche, Feldfrüchte hindurch auf den Boden. So können große Flächen nach Auffälligkeiten hin untersucht werden. Die Hoffnung der Forscher wird erfüllt: Das neu entwickelte Gerät entdeckt den unsichtbaren Limes sogar tief im Wald. Auf dem Monitor werden nicht nur Wall und Graben enthüllt, sondern sogar die Pfostenlöcher der einzelnen Wachttürme.



Ebenso faszinierend ist die Arbeit der sogenannten Geodäten. Diese Vermessungs-Fachleute erkunden den Verlauf des Limes in Baden-Württemberg. Nach tausenden Messungen liefern sie ein beinahe unglaubliches Ergebnis: Die Grenzlinie hat auf einer Strecke von 50 Kilometern nur eine Abweichung von 90 Zentimetern. Sollte diese Präzisionsarbeit der antiken Supermacht die Barbaren beeindrucken? Ob diese sich davon abschrecken ließen, ist allerdings nur eine Vermutung. Doch auf Psychologie allein verließen sich die Römer nicht. Das ausgeklügelte Kommunikationssystem des Limes setzte eine der perfektesten Militärmaschinerien der Weltgeschichte in Gang. Ihre schnelle Reiterei konnte herannahende Eindringlinge schon im Vorfeld zur Schlacht stellen.