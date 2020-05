Deutschland - Wie wir leben (1/3)

Statistisch gesehen ist der männliche Durchschnittsdeutsche 42 Jahre alt, leicht übergewichtig, 1,79 Meter groß und hat blaue Augen. Er lebt in einer 90-Quadratmeter-Wohnung, schätzt Baumärkte und heißt Thomas Müller. Jeden Tag legt er eine Entfernung von 46 Kilometern zurück, und sein größter Wunsch ist ein Eigenheim. Zwar wird er seine Frau im Verlauf seiner Ehe 0,37 Mal betrügen, doch auf seiner Werteskala rangiert die Familie ganz oben.



Rein rechnerisch sind das die Eckdaten eines deutschen Lebens. Doch warum ist das so? Wie kommt es, dass mehr als 800.000 Deutsche wirklich Müller heißen? Und warum ziehen wir so ungern um und fürchten Naturkatastrophen, obschon wir in einem der sichersten Länder der Welt leben? "Deutschland - Wie wir leben" sucht nach Antworten.