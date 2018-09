Die Deutsche Hanse (2/2): Eine heimliche Supermacht

Um Störtebeker ranken sich bis heute Geschichten. Mit dem Henker soll er angeblich den Deal gemacht haben, dass jeder seiner Gefährten frei sein solle, an dem er ohne Kopf vorbeiliefe. Zwölf Kameraden soll er auf diese Weise gerettet haben. An der vermuteten Hinrichtungsstelle auf dem Grasbrook, heute HafenCity in Hamburg, erinnert ein Denkmal an den Piraten. Doch es gibt Zweifler an den heroischen Überlieferungen. Neu aufgetauchte Urkunden sollen sogar belegen können, dass Störtebeker gar nicht geköpft wurde.