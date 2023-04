Die Dinosaurier vom Südpol

Nathan Smith mit den Kolleginnen Patricia Ryberg (Mitte) und Elizabeth Ives (links)



Die Expedition zum Shackleton Gletscher liegt jetzt einige Monate hinter ihnen. Wie fühlt es sich an, wieder im Labor zu arbeiten?

Die erste Zeit war toll, ein bisschen wie Weihnachten. Wir haben ja nach und nach die ganzen Fundstücke ins Museum gebracht bekommen, und als wir dann anfingen all diese Metallkästen auszupacken und die Funde zu präparieren, dann war das, als ob wir die Wesen noch einmal entdecken würden.



Sie haben ja bereits an mehreren Expeditionen in die Antarktis teilgenommen. Was waren die besonderen Herausforderungen bei dieser Grabung?

Gleich zu Beginn hatten wir ziemlich schlechtes Wetter, das uns daran hinderte, überhaupt in unser Camp zu gelangen. Das kostete Zeit, aber bei Stürmen ist Fliegen einfach völlig unmöglich dort. Selbst in den wärmsten Monaten kommt es immer wieder zu Stürmen – mit wirklich hohen Windgeschwindigkeiten und extremen Temperaturen. Deshalb müssen wir auch jedes Mal wieder ein Spezialtraining absolvieren, bevor wir unsere Arbeit vor Ort aufnehmen können. Wir lernen zum Beispiel etwas über die Spalten im Eis, verschiedene Methoden, wie man einen Gletscher sicher überquert. Und dass man jeden Moment wachsam sein muss. Deshalb waren auch mehrere Expeditionen nötig, um all diese Knochen einzusammeln und zu präparieren. Das schlechte Wetter in dem Gebiet sorgt dafür, dass die Oberfläche des Gesteins in der Regel gefroren ist. Das macht das Sammeln nicht gerade einfacher.



Es sind so viele außergewöhnliche Fossilien im Eis der Antarktis entdeckt worden. Welcher Fund war für Sie der wichtigste?

Die Jagd nach dem Cryolophosaurus vor einigen Jahren war wirklich hoch emotional und ganz erstaunlich - unglaublich aufregend und sicher ein Höhepunkt meiner Karriere. Bei der aktuellen Expedition ging es aber mehr um ein grundsätzliches Rätsel der antarktischen Paläontologie, nämlich wie genau die Ökosysteme und Tiergesellschaften ausgesehen haben. Wir haben diesmal besser erhaltene und komplettere Fossilien als je zuvor entdeckt. Einige von den Fundstücken könnten sich sogar als völlig neue Arten herausstellen.



Was ist das Besondere an den antarktischen Tiergemeinschaften?

Diese Wesen mussten immerhin mehrere Monate immerwährendes Sonnenlicht im Verlauf des Sommers und anhaltende Dunkelheit im Winter überstehen. Meine Kollegen Chris Sidor and Meg Whitney haben beispielsweise an Lystrosaurus-Fossilien aus der Antarktis und aus Südafrikas die Wachstumsringe der Zähne studiert. Dabei haben sie entdeckt, dass es bei den antarktischen Fossilien Bereiche gibt, in denen die Abstände der Wachstumslinien einen viel geringeren Abstand zueinander haben als bei denen aus Südafrika. Diese engen Linien scheinen mit Stresssituationen in der Umwelt zu korrespondieren. So ein Tier hat also sein Wachstum heruntergefahren und das passt wiederum gut zu der Möglichkeit einer saisonalen Starre, in deren Verlauf die Tiere ihren Metabolismus so niedrig wie möglich gehalten haben müssen, um den antarktischen Winter zu überstehen.



Also eine Art Winterschlaf oder Winterstarre. Lystrosaurus hat ja in der Antarktis offenbar sogar ein Massenaussterben verschlafen. Er hat dort viel länger überlebt als seine Artgenossen in Südafrika. Wie muss man sich das vorstellen?

Das Massenaussterben am Ende des Perm war massiv. Man könnte sagen, dass das Leben selbst kurz vor dem Aus stand. Das führte zu einer fundamentalen Umformung und Reorganisation der Lebensgemeinschaften. Wir wissen noch nicht, wie das im Detail geschah. Aber wenn wir wirklich verstehen wollen, was in der Erdgeschichte auf einem globalen Level geschieht, dann müssen wir unbedingt an Orten wie der Antarktis weiterforschen.



Die Fragen stellte Lorne Townend

Bildquelle: ZDF