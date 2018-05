Forscher in der Wüste des Oman bei ihrem Mars-Projekt. Quelle: ZDF

Privatunternehmen preschen vor und schicken Lasten mit den derzeit schubkräftigsten Raketen ins All. Noch sind es aufwändige Werbeaktionen, doch das Ziel Mars haben viele dabei im Blick. Auf „Mars-Analog-Missionen“ werden schon einmal Techniken getestet, die zum Einsatz kommen könnten. Harald Lesch lässt sich zeigen, was es bedeutet, sich mit einem marstauglichen Raumanzug zu bewegen.

Vielleicht wird das Ziel, weit über den Mond hinaus ins All zu reisen, irgendwann zu einer globalen Frieden stiftenden Menschheitsaufgabe. Um es mit einer afrikanischen Weisheit auszudrücken, die Alexander Gerst zitierte: „Wenn Du so schnell wie möglich vorankommen willst, dann geh allein. Wenn Du so weit wie möglich kommen willst, dann geh mit anderen zusammen.“

Und dass die Menschen „immer weiter hinaus“ ins Universum vordringen wollen, so weit es eben die verfügbaren Techniken erlauben, daran zweifelt wohl niemand.