Schliemanns Erben (3/4): Versunkene Stadt der Wolkenmenschen

Das Kriegervolk der Chachapoya besiedelte wahrscheinlich um 900 bis 1000 nach Christus das Regenwaldgebiet. Ihre fensterlosen Rundhäuser bauten sie an Berghängen in 2600 bis 3500 Meter Höhe - eine gute Verteidigungsposition für das Kriegervolk.

Ihr Reich war so groß wie die Schweiz. Kaum erforscht liegt es im Hochland der peruanischen Ostkordilleren. Denn die Region ist Sperrgebiet - aus Schutz vor Grabräubern. Klaus Koschmieder verfügt wohl als einziger Deutscher über eine Grabungslizenz, um ohne einheimische Projektleiter zu forschen. 20 Jahre ist es her, dass vor ihm ein ausländischer Wissenschaftler in das Gebiet durfte.