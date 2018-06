Ritter (3/3): Die Letzten ihrer Art

Längst wäre er vergessen, hätte ihn nicht ein ganz und gar unrit­terlicher Satz berühmt gemacht: Götz von Berlichingen. Er gilt als Räuber, bestenfalls als Raubritter, der seinen Lebensunterhalt mehr schlecht als Recht durch Fehde, Überfälle und Lösegelder­pressung bestritt. Und doch ist er einer der letzten echten Ritter. Er verhält sich gar nicht so viel anders als seine Standesgenos­sen in den Jahrhunderten zuvor, aber die Welt der Ritter hatte sich im 16. Jahrhundert verändert. Sein Handeln passt nicht in die neue Zeit und er wird immer wieder mit Strafen belegt. Auch Kaiser Maximilian, der sich selbst als „den letzten Ritter“ be­zeichnete, knüpfte ebenfalls an ritterliche Traditionen an – zumin­dest auf dem Hobbysektor.