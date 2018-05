Doppelt hält länger - Klonen

Noch liberaler ist die Sicht in Südostasien. Bevölkerung und Politik begreifen die Biotechnologie als riesige Chance. Die Branche boomt. Trotz des aktuellen Rückschlags in Südkorea wird deshalb das Klonzentrum in fünfzig Jahren wohl in Asien liegen. Die erste Therapie mit maßgeschneiderten embryonalen Stammzellen wird vielleicht in Singapur entwickelt. Und wie sieht es mit dem reproduktiven Klonen aus, also dem "Kopieren" von erwachsenen Menschen? Weltweit sind die Genetiker davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Klonen von Menschen gelingt. Und wenn die Technik funktioniert, wird sie irgendwann auch jemand anwenden, trotz aller Verbote. Armeen aus Klon-Kriegern müssen wir dennoch nicht befürchten, denn eines ist klar: Der Mensch ist mehr als das Produkt seiner Gene.