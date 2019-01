Drama im ewigen Eis

Angeführt wird die Mannschaft von Sir John Franklin, einem britischen Konteradmiral und Abenteurer. Am 19. Mai 1845 sticht er in See, mit dem ambitionierten Ziel, der Erste zu sein, der einen Weg durch das Packeis vom Nordatlantik in den Nordpazifik findet, was den Seeweg zwischen Atlantik und Pazifik um viele tausend Kilometer verkürzen würde. Den Panamakanal gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.