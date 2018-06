Dreharbeiten im Reich der Superzeitlupe

Aufatmen: Die emsige Honigsammlerin ist exakt auf dem richtigen Punkt gelandet. Zwar schaut sie nicht mit ihren riesigen Facettenaugen in die Kamera, sondern zeigt uns ihren pelzig-pummeligen Po. Irgendwann endlich ergattert die Linse ihr Gesicht. So geht das stundenlang, bis das perfekte Bild im richtigen Licht und ultrascharf entstanden ist. Belohnt wird die Geduldsprobe durch die faszinierenden Details, die in der Superzeitlupe sichtbar werden: der Taumelflug der Honigbienen, bei dem die winzigen Beinchen in der Luft pendeln, der Start der "Flügelpropeller" mit 200 Schlägen pro Sekunde - Bilder, an denen sich das Auge nicht satt sehen kann.