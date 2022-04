Rauschmittel - Orte und Routen

Doku | Terra X - Pilzförmige Körper weltweit (2/13)

… Menschen mit pilzförmigen Körpern tauchen auch in Steinzeitzeichnungen in Sibirien auf, in Papua-Neuguinea und als Skulpturen in Guatemala und in Indien. Selbst in spanischen Höhlen wimmelt es von Pilzen. Obwohl sie die Weltmeere trennen, entsteht die gleiche Symbolik auf allen Erdteilen.