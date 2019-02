Ein Leben mit Nofretete

Barry Kemp Professor Barry Kemp ist studierter Archäologe und Ägyptologe. Derzeit arbeitet er an der Universität von Cambridge. Darüber hinaus war er lange Zeit Leiter der "Egypt Exploration Society" bei den Ausgrabungen in Amarna. Seine bekannteste Veröffentlichung ist das bisher nur in englischer Sprache erschienene "Ancient Egypt: A Social History". Das Buch gilt unter den Studenten der Archäologie und Ägyptologie als Standardwerk. Für "Jäger verlorener Schätze" begab er sich auf die Spuren von Ludwig Borchardt.