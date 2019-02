Berg-Tiere

Doku | Terra X - Schneeleopard im Himalya-Gebirge (9/11)

Erwachsene Schneeleoparden sind Einzelgänger. Dennoch wissen sie über Artgenossen in ihrer Gegend Bescheid, weil sie Nachrichten füreinander hinterlassen. Sie reiben ihre Wangen an bestimmte Felsen und markieren sie dann mit Urin. So können sie einander aus dem Weg gehen.