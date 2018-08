Expedition ins ewige Eis - Alfred Wegener

1880 Am 1. November in Berlin geboren

1906 Ballon-Rekordfahrt mit seinem Bruder Kurt Wegener im April: 52 Stunden bedeuten Weltrekord. Anschließend erste Grönlandexpedition bis 1908

1912 Vorstellung der Theorie der Kontinentalverschiebung im Senckenberg-Museum in Frankfurt. Zweite Grönlandexpedition bis 1913

1929 Dritte und letzte Grönland-Expedition bis 1930

1930 Tod während seiner dritten Expedition im November, vermutlich an Herzversagen

1931 Wegeners Grab wird am 12. Mai gefunden