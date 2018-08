Extreme der Tiefsee – Eisige Abgründe

Die Forscher treffen eine immense Artenfülle an: Wälder riesiger Schwämme, teils vor tausenden von Jahren entstanden, und Vertreter fast aller Stämme des Lebens. Die Schwämme sind von gigantischer Größe, weil sie in den eisigen Wassern uralt werden und zeitlebens wachsen. Mit dem Tauchboot folgt das Team Walen in die Tiefe, um sie beim Krillfang zu beobachten. Doch die Erderwärmung führt zu gravierenden Veränderungen dieser entlegenen Unterwasserwelt. Luftaufnahmen belegen die verstärkte Bildung von Eisbergen und den drohenden Abbruch großer Eisflächen.