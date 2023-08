In der Lieberoser Heide in der brandenburgischen Niederlausitz liegt die sogenannte Lieberoser Wüste. Sie offenbart die dramatischen Veränderungen, die der Mensch im Lauf der Jahrzehnte an der Natur vorgenommen hat – und am Anfang dieser Entwicklungen war das Feuer. Ein Waldbrand in den 1940er Jahren und die Nutzung als Truppenübungsplatz in DDR-Zeiten hinterließ eine extrem vegetationsarme und staubtrockene Fläche – wie eine Wüste.