Die Iguazú-Wasserfälle im Nordosten Argentiniens sind eins der sieben Weltwunder der Natur. Pro Sekunde donnern hier rund zwei Millionen Liter Wasser in einen 80 Meter tiefen Abgrund. Ein besonderes Schauspiel lässt sich am Abend bestaunen: Tausende kleine Vögel stürzen sich scheinbar todesmutig in die gewaltige Wasserwand. Es sind Rußsegler, die an den Steilwänden hinter dem Wasserfall nach einem Schlafplatz suchen. In dieser ökologischen Nische sind sie sicher vor Feinden, denn niemand kann ihnen hinter den Wasservorhang folgen. Rußsegler nutzen die Steilwände nicht nur als Ruheplatz, sondern sogar zum Nestbau. Und ihre Brutsaison liegt ausgerechnet in der Regenzeit. Dann ist das Nahrungsangebot reicher – um den Preis einer zusätzlichen Gefahr: Manchmal vervielfacht sich die Wassermenge der Fälle auf bis zu 39 Millionen Liter pro Sekunde, und reißt so manches Gelege mit sich in den Abgrund.

Bildquelle: Red Bull Media