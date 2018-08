Costa Rica – Wild und weltbewegend

Zu den Einwanderern aus dem Süden, die sich bis heute in Mittelamerika behaupten, zählen die Faultiere. Langsamkeit ist bei ihnen keine Schwäche, sondern Strategie: Ihre Hauptnahrung sind schwer verdauliche Blätter. Diese sind so nährstoffarm, dass die Faultiere gezwungen sind, Energie zu sparen. Reglosigkeit macht die Tropenbewohner außerdem nahezu unsichtbar gegenüber Fressfeinden, wie Schlangen. Was treibt ein Faultier genau während seines Lebens in Zeitlupe? Forscher haben durch Messungen mit EEG-Sensoren herausgefunden, dass die Tiere nur etwa acht Stunden pro Tag schlafen. Allerdings sind sie auch nur etwa fünf Stunden am Tag aktiv. Den Rest der Zeit hängen sie meist am Baum und tun gar nichts.

Bildquelle: BBC