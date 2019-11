In Kamerun gibt es alle Klimazonen Afrikas, denn hier arbeiten die großen Klimamotoren, die den ganzen Kontinent prägen. Die trockene Hitze der Sahara im Norden würde es ohne die Feuchtigkeit des Regenwaldes im Zentrum nicht geben. Im Regenwald steigt – durch die Sonne erwärmt – ständig feuchtwarme Luft auf. Die Feuchtigkeit kondensiert in der Höhe und bleibt als Regen in der Region. Das treibt einen großen Kreislauf an: Weil am Äquator der Regen sofort wieder zu Boden fällt, ist die Luft in der Höhe kühl und trocken. Dort wo die Luft wieder absinkt, erwärmt sie sich und sorgt für extreme Trockenheit. So ist der Regenwald der Motor der Luftzirkulation, verantwortlich für die neun Millionen Quadratkilometer große Sahara. Jahrelang fällt in der riesigen Wüste kein Tropfen Regen. Kamerun liegt südlich der Sahara und umfasst die Sahelzone, die Savanne und den Regenwald. Das macht das Land so vielfältig wie kaum ein anderes in Afrika.

