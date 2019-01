Die größte Schlangenansammlung der Welt findet man alljährlich im Frühjahr in der Provinz Manitoba. Zehntausende Strumpfbandnattern versammeln sich am Eingang eines Höhlensystems, in dem sie gemeinsam überwintert haben. Zweck des Treffens: eine Sexorgie. Was Männlein und Weiblein hilft, in diesem Gewimmel zueinanderzufinden, ist der Duft: Die Weibchen sondern Pheromone ab, die die Männchen mit ihrer gespaltenen Zunge und dem Jacobsonschen Organ, einer Vertiefung im Gaumen, aufnehmen. Die Duftmoleküle verraten den Männchen unter anderem, wie groß das Weibchen ist, aus welcher Richtung es kommt und ob es paarungsbereit ist. Dass ausgerechnet hier so viele Schlangen zusammentreffen, liegt an besonderen geologischen Bedingungen, einem unterirdischen Kalksteinplateau mit vielen kleinen Hohlräumen. Sie befinden sich unterhalb der winterlichen Frostlinie und bieten Schutz vor der Kälte.

Bildquelle: Red Bull Media House