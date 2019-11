An manchen Bewohnern Kubas gingen alle Revolutionen fast spurlos vorbei, sie haben sich seit Jahrmillionen kaum verändert. Eines dieser Tiere ist so selten, dass es schon irrtümlich als ausgestorben galt: der Kubanische Schlitzrüssler. Man bekommt ihn nur mit viel Glück zu Gesicht, denn er ist nicht nur rar, sondern auch nachtaktiv. Nirgends auf der Welt hat das Säugetier Verwandte – außer auf der Nachbarinsel Hispaniola. Versuche, die Schlitzrüssler einer der Säugetiergruppen zuzuordnen, entzweien Biologen seit Jahrzehnten. Eines unterscheidet die Tiere von allen anderen Säugern: Sie töten mit einem starken Nervengift, das sie durch einen hohlen Zahn in ihre Beute spritzen. Schlitzrüssler tragen die bewegte Geschichte der Inseln Kuba und Hispaniola in ihren Genen, und das ist der Grund für ihre Einzigartigkeit. Was das genau bedeutet, erklärt dieses Video.

Der Schlitzrüssler – ein Kubaner aus der Urzeit