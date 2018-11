Wie sehr die Wälder davon profitieren, kam erst in den vergangenen Jahren ans Licht. Forscher entdeckten, dass die Bäume unterhalb von Wasserfällen, an denen sich Lachse sammeln, doppelt so dick werden wie an anderen Orten im Wald. Allein in British Columbia gibt es 2600 lachsführende Flüsse. Videoaufnahmen von Fotofallen, die an den Flussufern aufgestellt wurden, zeigen, dass die Bären ihre Jagdgründe oft mit der Beute verlassen und damit bis zu 500 Meter weit in den Wald laufen.

Bildquelle: BBC