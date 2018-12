Sahara – Schätze im Sandmeer

Salz aus der Wüste war kostbar. Mancherorts ließ es sich in Form von Platten aus den Boden brechen. Seinen Ursprung hat es in Senken, in denen sich in Feuchtphasen wiederholt Wasser sammelte und anschließend wieder verdunstete. Dabei bildeten sich zum Teil dicke Salzschichten. Von einer besonders ergiebigen Lagerstätte, in Taghaza, führte eine Salzstraße ins sagenumwobene Königreich Mali, in die Städte Djenné, Gao und ins legendäre Timbuktu, das im 14. Jahrhundert zu einer der wichtigsten Handelsmetropolen erblühte. Die Viehzüchter in den nahe gelegenen Savannen brauchten Salz zur Versorgung ihrer Tiere mit Mineralien. Das Wüstensalz war so wertvoll, dass es mit Gold aufgewogen wurde. Das reiche Timbuktu zog Gelehrte an und wurde zu einem bedeutenden Wissenszentrum. Durch den Handel gelangten auch wissenschaftliche Manuskripte aus Ägypten und anderen Ländern dorthin.

Bildquelle: ZDF