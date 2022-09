Faszination Erde: Spatzenhirne und Intelligenzbestien

Intelligenz ist ein sehr schwammiger Begriff, den wir auf alle Lebewesen anwenden. Was ist das eigentlich genau?

Das ist ein komplexes Spektrum. Tiere können in der einen Sache komplex denken, in einer anderen weniger – das kommt auf die Spezies an. Für einen Verhaltensbiologen ist Intelligenz wahrscheinlich die Flexibilität des Geistes. Also die Frage, ob sich ein Tier flexibel auf neue Probleme einstellen kann, um diese zu lösen, statt in alten Verhaltensweisen stecken zu bleiben. Intelligenz hat aus meiner Sicht viel mit Anpassungsfähigkeit und Flexibilität zu tun.



Diese Kakadus interessieren sich sehr für die Knöpfe auf meinem Hemd und versuchen sie die ganze Zeit zu klauen. Ist diese Neugier schon ein Hinweis darauf, dass die Tiere über eine gewisse Form von Intelligenz verfügen? Kann ein Wesen neugierig sein, das – unwissenschaftlich ausgedrückt – ganz blöd ist?

Theoretisch schon. Aber Neugier hat ja einen Nutzen, nämlich Information. Sehr viele Tiere, die diese Neugier besitzen, sind Opportunisten. Das heißt, sie wissen oft nicht, was sie als Nächstes essen werden, sondern müssen zum Teil neue Ressourcen erforschen.



Anders als die Kuh auf der Weide?

Die hat es da natürlich leichter, sie muss ihre Umwelt nicht explorieren. Das Gras auf der Weide, das sie braucht, ist ja überall. Wenn ein Tier aber Futterquellen nutzt, bei denen man etwas aufkriegen muss, um an das Innere zu kommen, dann muss es neue Lösungen finden. Sogenannte verdeckte Futterprobleme fördern die Intelligenz. Um sie auf unterschiedliche Art zu lösen, muss man komplexe Umweltbedingungen verstehen.



Das heißt: Evolutionär gesehen sind bei einigen die kognitiven Fähigkeiten wichtiger als zum Beispiel ein starker Rüssel oder ein großer Reißzahn?

Richtig. Hier investiert die Natur mehr in das Gehirn, sodass es in der Lage ist, flexibel neue Lösungen für nicht vorhersehbare Umweltprobleme zu finden. Und das erzeugt eine Art technische Intelligenz. Diese Vögel hier stammen von einer kleinen Inselgruppe. Da können sich die Umweltbedingungen relativ schnell ändern, und es gibt saisonale Ressourcen, die man unterschiedlich nutzen muss. Dadurch müssen die Kakadus ein bisschen flexibel sein, sonst können sie dort nicht überleben.



Und jetzt mal direkt gefragt: Findest du, dass deine Kakadus intelligent sind?

Die tricksen zum Teil sogar mich aus – ich finde, sie sind hochintelligent! Man sieht ihre Persönlichkeit, ihre Eigenschaften, ihre individuellen Problemlösewege. Und so professionell jeder Wissenschaftler sein mag: Mit so intelligenten Tieren hat man auch eine kollegiale Beziehung.



Die Fragen stellte Dirk Steffens.

