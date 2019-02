Im Juni 2018 spürten die Bewohner Kapstadts, wie sehr auch sie vom Wasser und von den Niederschlägen abhängig sind. Kapstadts Wasser kommt hauptsächlich aus sechs Stauseen. Doch in den vergangenen Jahren sank der Pegel aller Seen stetig ab. Die Seen speisen sich normalerweise aus dem Regen, den es immer wieder gibt. Aber die Menge der Niederschläge deckte den wachsenden Verbrauch in den letzten Jahren nicht mehr. Der Wasserverbrauch in der Millionenstadt wurde streng reglementiert. Im Sommer 2018 drohte Kapstadt gar der „Day Zero“ – der Tag null, an dem das Wasser komplett ausgegangen wäre.