Vietnam – Zerbrechliche Schönheit

Bizarre Kalksteinformationen bilden eine ganz besondere Landschaft, die zum Wahrzeichen des Landes wurde: Die Halongbucht im Norden besteht aus mehr als 2000 kleinen Inseln. Große Faszination übt auch Vietnams Unterwelt aus. Allein rund um den Nationalpark Phong Nha Ke Bang in Zentralvietnam gibt es mehr als 300 Höhlen. Am außergewöhnlichsten ist die Son-Doong-Höhle, die 2009 von einem britischen Forscherteam erkundet wurde. Sie birgt nicht nur die größte Höhlenpassage der Welt, sondern auch einen eigenen Dschungel in ihrer Mitte. Und noch längst ist die Unterwelt, in die Dirk Steffens vordringt, nicht vollständig erforscht.