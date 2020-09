Gegen den Strom

Was ist heute anders als in den Jahrhunderten zuvor? Zweifellos haben Frauen in den modernen Gesellschaften mehr Rechte, sind de jure gleichgestellt. Auch sind ihre Chancen erheblich gestiegen und Einfluss zu gewinnen, in führende Positionen zu gelangen. Doch beharrlich gehütete Klischees und Vorurteile verhindern oder behindern allzu oft eine wirkliche Gleichstellung. In den Führungsetagen von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien sind Frauen weiterhin unterrepräsentiert. So verstummt der Ruf nach der Frauenquote auch dort nicht, wo seit Jahren eine Bundeskanzlerin regiert.