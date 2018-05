Exklusiv

Doku | Terra X - Der Geisterflughafen in Bangor

Wenn in Bangor in den USA ein Flugzeug landet, gibt es meistens ein ernsthaftes Problem. Denn die Kleinstadt an der Nordostküste der USA ist weder touristisch interessant noch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, besitzt aber einen voll ausgestatteten …