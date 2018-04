Geniale Forscher und Erfinder: Verrat in Triest

Die wenigen Raddampfer sind nur nahe der Küste im Einsatz. Denn bei hohem Seegang sind solche Raddampfer ungeeignet. Dann heben sich die Seitenräder häufig aus dem Wasser und drehen in der Luft. Doch selbst unter besten Bedingungen wirkt der Vortrieb eines Raddampfers nicht sehr effektiv. Die Hälfte der Zeit kreist das Antriebsblatt über der Wasserfläche, taucht es ein, drückt es das Schiff zunächst nur nach oben. Nur ein Sechstel der Radumdrehung beschleunigt schließlich das Wasser nach hinten und erzeugt Vortrieb. An einem Abend im Jahre 1825 ist ein befreundetes Ehepaar zu Gast. Ressel ist gerade mit dem Raddampfer von einer Dienstreise aus Venedig zurückkehrt. Seiner Frau und den Freunden schildert er entsetzt, wie ungeeignet dieser Antrieb auf dem Meer sei, wie sehr die riesigen Radkästen bei Anlegemanövern gefährdet seien. Da bringt ihn ein Korkenzieher schlagartig auf eine verwegene Idee: So wie eine Schraube sich in einen Korken bohrt, kann sie sich auch ins Wasser bohren. Und vorn an einem Schiff angebracht, könnte die Schraube es hinter sich her ziehen. An diesem Abend reift ein Plan in Joseph Ressel, der ihn sein Leben lang nicht mehr loslassen sollte.